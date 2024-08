Nach Epilepsie-Drama folgte Unwetter: Familie auf Spenden angewiesen

Veröffentlicht am 29. August 2024, 13:50 / ©KK / privat

Es ist nicht der erste Schicksalsschlag, mit dem die Familie Mitterer aus Schwaig konfrontiert wurde. Immerhin hat der 12-jährige Sohn mit einer schweren Beeinträchtigung zu kämpfen. „Ab seinem 2. Lebensjahr erlitt Adrian 80 bis 100 epileptische Anfälle pro Tag. Des Weiteren wurde bei ihm Autismus diagnostiziert. Das ganze zog sich über Jahre hin, bis er 2019 am Kopf operiert wurde. Dadurch ist er zwar anfallsfrei, aber befindet sich seitdem auf dem Entwicklungsstand eines Dreijährigen. Auch seine Sehkraft ist seit der Operation eingeschränkt und sprechen wird er nie mehr können“, erklären Ulli Schatzmayr und Petra Tidl, die die Familie nun mit einer Spendenaktion unterstützen sollen.

Unwetter stellte Adrians Welt zusätzlich auf den Kopf

Denn als wäre die Last der Familie nicht schon groß genug, wurden sie jetzt auch noch von dem schweren Unwetter getroffen, welches am 25. August 2024, über die Gemeinde Baldramsdorf fegte. „Für die zwei Kinder Adrian und Alessa (10) bricht hiermit eine Welt zusammen. Vor allem Adrian, dessen Leben von viel Leid geprägt ist, verliert dadurch alles, was ihm lieb war“, wissen Schatzmayr und Tidl.

Garten und Garage der Familie Mitterer wurden völlig zerstört.

Muren zerstörten Garten, Garage und Autos

„Adrian liebte es zu rutschen, schaukeln, klettern und im Trampolin zu springen. Das alles ist aber nicht mehr möglich, da alles bis auf die Schaukel zerstört wurde“, erklärt man weiter. Zudem wurden die beiden Autos der Familie von einer der Muren schwer beschädigt. Dabei sind die Eltern auf das Auto mit Schiebetür sowie großen Kofferraum für den Reha-Wagen dringend angewiesen. „Wir bitten deshalb um Hilfe und Unterstützung, damit wir für Adrian und auch seine Schwester Alessa den Garten wieder aufbauen und alles, was den beiden Kindern lieb war wieder herstellen und die Familie so unterstützen können.“