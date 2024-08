Als Millionen-Erbin ausgegeben: Polizei entlarvt Love-Scammer

Vorerst unbekannte Täter nahmen im Zeitraum von August 2019 bis März 2020, in zumindest vier Fällen über Social-Media-Plattformen mit Männern aus Österreich Kontakt auf, wobei das Vertrauen der Opfer gewonnen wurde. Der weitere Kontakt erfolgte über einen Messenger-Dienst mit Rufnummern aus Malaysia und Florida. Die Opfer wurden durch Vorspiegelung falscher Tatsachen – angebliche Millionenerbschaft bzw. Immobiliengeschäfte in Asien – zur Bezahlung bzw. Überweisung von insgesamt mehr als 700.000 Euro an verschiedene Empfänger in Malaysia verleitet. Die transferierten Gelder wurden von der international agierenden Tätergruppe in Malaysia auf andere ausländische Konten verschoben bzw. in bar behoben.

Als Millionenerbin ausgegeben

Bedienstete des Landeskriminalamtes (LKA) Niederösterreich führten umfassende Erhebungen im In- und Ausland. Dabei ist es den Ermittlerinnen und Ermittlern gelungen, einen 33-jährigen nigerianischen Staatsangehörigen als Beschuldigten auszuforschen. Der 33-Jährige soll sich zur Tatzeit in einem Hotel in Dubai aufgehalten und von dort aus den Kontakt mit den vier männlichen Opfern aus den Bundesländern Niederösterreich, Wien und Salzburg geführt haben. Er soll diese durch Täuschung über seine tatsächliche Identität und Vorlage von gefälschten Verträgen und Urkunden zu insgesamt 53 Überweisungen mit der genannten Schadenssumme auf verschiedene Konten verleitet haben. Der vorerst unbekannte Täter gab sich als amerikanische Schauspielerin und Millionenerbin aus.

Festnahme in Amsterdam

Durch die Staatsanwaltschaft Salzburg konnte schließlich ein internationaler Haftbefehl gegen den Beschuldigten erwirkt werden. In enger Zusammenarbeit mit dem Bundeskriminalamt wurden intensive Fahndungsmaßnahmen nach dem mutmaßlichen Love-Scammer eingeleitet. Am 11. August 2024 konnte der 33-Jährige bei seiner Einreise nach Amsterdam von den avisierten niederländischen Polizeibehörden festgenommen werden. Nach seiner Überstellung nach Österreich am 21. August 2024 wurde der 33-Jährige von den ermittelnden Kriminalbeamten des LKA Niederösterreich einvernommen. Er verweigerte die Aussage. Der Beschuldigte wurde in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert.