Landjugend Köstenberg lädt zum traditionellen Erntedankfest

Veröffentlicht am 29. August 2024, 14:15 / ©Landjugend Köstenberg

Die Vorbereitungen bei der Landjugend Köstenberg laufen bereits auf Hochtouren! Am 6. und 8. September 2024 lädt die Organisation nämlich zu einem großen Erntedankfest. Gestartet wird bereits am Freitag, ab 20 Uhr, mit einer Erntedankdisco. Am darauffolgenden Sonntag findet dann das eigentliche Fest statt. Beginn ist um 11.30 Uhr. Neben einem Traktorentreffen warten auch eine Versteigerung und Tanzauftritte. „Schaut’s vorbei, wir freuen uns auf euch!“, laden die Mitglieder herzlich ein.