Millionen-Pleite: Nächste steirische Baufirma insolvent

Landscha an der Mur

Veröffentlicht am 29. August 2024, 14:29 / ©pixabay

Die HTS-Bau GmbH mit Sitz in Landscha an der Mur hat beim Landesgericht für ZRS Graz einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung gestellt. Mit der Insolvenzeröffnung ist in Kürze zu rechnen, berichtet der AKV. Das Unternehmen wurde im Jahr 2014 gegründet. Ausgeübt wird das Baumeistergewerbe, wobei sich das Unternehmen primär mit der Errichtung von Bodenplatten und Keller beschäftigt und die Tätigkeit auch für Fertigteilhaushersteller entfaltet wird. Es sind 16 Dienstnehmer beschäftigt.

Verbindlichkeiten in Höhe von 1,8 Mio. Euro

Die Verbindlichkeiten werden mit 1.805.000 Euro beziffert. Zu den Insolvenzursachen wird auf die derzeit schwache Baukonjunktur verwiesen, wodurch es zu erheblichen Umsatzrückgängen im laufenden Jahr gekommen sei. So konnten Bauprojekte nicht realisiert werden, die bereits fix budgetiert und geplant waren. Ferner sei es zu insolvenzbedingten Forderungsausfällen gekommen und wird zudem aufschleppende Zahlungen von Kunden verwiesen, heißt es in der AKV Aussendung.

Sanierung geplant

Geplant sei laut AKV eine Sanierung, wobei die Schuldnerin den Insolvenzgläubigern derzeit einen den Mindesterfordernissen entsprechenden Sanierungsplan (20 % binnen 2 Jahren ) anbietet.