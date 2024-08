Liesersteig im Bezirk Spittal ist wieder freigegeben

„Wir freuen uns, dass wir damit den Wunsch vieler Einheimischer und Gäste erfüllen konnten“, betont Spittals Bürgermeister Gerhard Köfer (Team Kärnten) anlässlich der Wiedereröffnung des Liesersteigs. In den letzten Monaten fanden zahlreiche Gesprächsrunden mit Vertretern der Gemeinden Spittal und Seeboden sowie des Alpenvereins statt. Dort konnte eine praktikable Lösung gefunden werden.

Alpenverein hat die Arbeiten koordiniert

Der Alpenverein, welcher auch die Arbeiten koordiniert hat, erklärte sich bereit, künftig die Haftung sowie auch die Betreuung des Liesersteiges zu übernehmen. Arnold Riebenbauer vom Alpenverein dazu: „Der 1,7 Kilometer lange Weg ist künftig als ‚alpiner Steig‘ deklariert, er setzt also eine gewisse Trittsicherheit voraus.“ Nach den umfassenden Aufräumarbeiten wurden bei den Bereichen, wo sich Brücken befanden, bergseitig Steige angelegt. Zudem sind zwei Gitterroststege sowie ein Bachübergang errichtet und an drei Stellen Halteseile angebracht worden. Unmittelbar nach dem Einstieg in Spittal erfolgte darüber hinaus der Bau einer zwölf Meter langen Holzbrücke.

©eggspress Der Alpenverein übernimmt künftig die Betreuung des Liesersteiges.

70.000 Euro wurden in Sanierung des Liesersteiges investiert

„Die Kosten der Sanierung über 70.000 Euro übernehmen die Gemeinde Spittal und Seeboden sowie der TVB Seeboden, wobei das Projekt im Zuge der Offensive für See-, Berg-, Wander- und Rad-Infrastruktur das Landes Kärnten mit 50 Prozent gefördert wird“, so Seebodens Bürgermeister Thomas Schäfauer (SPÖ). An einer Stelle ist ein geologischer Riss im Gelände ausgefüllt worden, um die Sicherheit für die Benutzer zu gewährleisten. „Bis zum Herbst wird in diesem Bereich zur langfristigen Absicherung eine 50 Meter lange Umgehung umgesetzt. Auch ein kleiner Parcours, wo man seine Trittsicherheit trainieren kann, ist Teil dieser Umgehung“, erklären Köfer, Schäfauer und Riebenbauer.

Das ist noch geplant

Bei den beiden Bächen entlang des Steigs werden noch Bänke und Holzbrunnen errichtet, wo sich Wanderer ausrasten und mit dem kühlen Nass erfrischen können. Geplant ist außerdem eine Infotafel auf Höhe der Felsnase, wo man einen schönen Blick auf die geschichtsträchtige Ertlwand hat. Dort erfahren die Wanderer alles über die Geschichte der Lieserschlucht.