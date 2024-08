TSV Hartberg: Ruben Providence wechselt in die Niederlande

Ruben Providence wechselt in die Niederlande.

Veröffentlicht am 29. August 2024

Der 23-jährige Franzose war seit Sommer 2022 in Hartberg und absolvierte 54 Spiele. Dabei erzielte Providence 10 Tore. Nun steht eine große Änderung bevor, wie der TSV Hartberg am Donnerstag bekannt gibt. Ruben Providence wechselt mit sofortiger Wirkung in die niederländische Eredivisie zu Almere City FC. „Danke für deinen Einsatz beim TSV und alles Gute für die Zukunft“, verabschiedet sich der TSV Hartberg.