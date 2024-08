Wegen gefährlichem Insektizid: Dieses Tierfutter wird zurückgerufen

Fressnapf ruft im Namen von "Versele-Lage" das "Country's Best Pet Pig Müsli" zurück.

Veröffentlicht am 29. August 2024, 16:00 / ©Fressnapf Österreich

In dem Schweinefutter von Versele-Laga „Country’s Best Pet Pig Müsli“ könnte die Höchstmenge von dem Insektizid Chlorpyrifos überschritten worden sein. Das gefährliche Insektizid wird zur Insektenbekämpfung eingesetzt, in Europa ist es seit mehreren Jahren verboten. Immerhin kann Chlorpyrifos auch bei Menschen zu gesundheitlichen Schäden führen.

Produkt auch bei Fressnapf verkauft

„Im Zuge einer transparenten und offenen Kommunikation und unserem Fokus auf die bestmögliche Gesundheit von Mensch und Tier informieren wir über einen aktuellen Rückruf. Wir rufen den Artikel aufgrund der Möglichkeit von einer Chlorpyrifos –

Höchstmengenüberschreitung zurück“, heißt es von Versele-Laga. Konkret geht es um den 17 Kilogramm-Sack mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 20. August 2024 und der Chargennummer LK051. Das Produkt wurde unter anderem bei Fressnapf verkauft. Abschließend heißt es: „Im Sinne des vorbeugenden Verbraucherschutzes haben wir die betroffenen Artikel unverzüglich aus dem Verkauf genommen. Selbstverständlich können Sie den o. g. Artikel in eine unserer Filialen zurückbringen. Der Kaufpreis wird Ihnen zurückerstattet.“

©Versele Laga Dieses Schweine-Futter wird zurückgerufen.

Über das Produkt Produkt: Country’s Best Pet Pig Müsli 17 kg

Hersteller: Versele-Laga

Chargennummer: LK051

Mindesthaltbarkeitsdatum: 20.08.2024

Häufig gestellte Fragen: Was ist Chlorpyrifos? Chlorpyrifos ist ein organophosphorhaltiges Insektizid, das seit den 1960er Jahren zur Bekämpfung einer Vielzahl von Insekten eingesetzt wurde. Es wurde in der Landwirtschaft, im Gartenbau und gelegentlich auch im Hausgebrauch verwendet, um Schädlinge wie Blattläuse, Termiten, Mücken, Raupen und Käfer zu bekämpfen. Ist Chlorpyrifos gefährlich? Ja, Chlorpyrifos ist gefährlich, insbesondere für Menschen, Tiere und die Umwelt. Es handelt sich um ein Insektizid aus der Gruppe der Organophosphate, das seit Jahrzehnten in der Landwirtschaft eingesetzt wird, um Schädlinge zu bekämpfen. Allerdings gibt es bedeutende Gesundheitsrisiken, die mit der Verwendung von Chlorpyrifos verbunden sind Ist Chlorpyrifos in Europa erlaubt? Chlorpyrifos ist in Europa nicht mehr erlaubt. Die Europäische Union hat die Zulassung von Chlorpyrifos im Januar 2020 nicht verlängert, nachdem Bedenken über die gesundheitlichen Auswirkungen, insbesondere auf das Nervensystem und die Entwicklung des Gehirns bei Kindern, aufgekommen waren. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) kam zu dem Schluss, dass die Risiken, die mit der Exposition gegenüber Chlorpyrifos verbunden sind, nicht akzeptabel sind, und empfahl daher, die Zulassung des Wirkstoffs nicht zu verlängern. Seitdem ist Chlorpyrifos in allen EU-Mitgliedstaaten verboten, und es darf weder verwendet noch verkauft werden. Produkte, die Chlorpyrifos enthalten, mussten vom Markt genommen werden. Dieses Verbot gilt sowohl für Chlorpyrifos als auch für Chlorpyrifos-methyl, eine ähnliche Verbindung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.08.2024 um 16:04 Uhr aktualisiert