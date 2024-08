„Es wird mit Mord enden“: Wiener droht Staatsspitze mit dem Tod

Sein Prozess fand eigentlich bereits im Mai am Wiener Landesgericht statt, dort ist er aber nicht erschienen. Es endete schließlich mit seiner Festnahme, eben weil er den Termin nicht wahrgenommen hatte und so wurde er am heutigen Donnerstag, 29. August, dann auch vor dem Wiener Landesgericht vorgeführt.

Mehrere Mails mit Todesdrohungen

Was ihm zur Last gelegt wurde, war jedenfalls schockierender Natur. Er habe mehrere Mails an eine Wiener Polizeiinspektion geschickt, in denen zu lesen war, wie und weshalb er an Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Karl Nehammer Rache nehmen wollte. Weshalb? Rache. Und wie? Er wollte „den Bastarden das Genick brechen“, heißt es nun in einem Bericht der „Kronen Zeitung“. „Es wird mit Mord enden“, soll ebenfalls in den Mails gestanden sein.

Hohe Wahrscheinlichkeit auf Umsetzung

Und vor Gericht meinte der Gerichtspsychiater Siegfried Schranz schließlich, der Mann sei schwerwiegend und nachhaltig psychisch krank. Auch schätzt er die Wahrscheinlichkeit, dass der 27-Jährige seine Mordfantasien tatsächlich in die Tat umsetzen könnte, als hoch ein. Da er zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig gewesen sei, ist er nun zu einer Freiheitsstrafe von zwölf Monaten verurteilt worden. Zudem wird er auch in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen.