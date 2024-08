Frau bei Streit verletzt: Polizei macht an Tatort unerwarteten Fund

Die Polizei machte am Tatort einer Körperverletzung noch einen weiteren, unerwarteten Fund.

Heute Vormittag, gegen 7.30 Uhr, wurde bei der Polizei eine Körperverletzung in einer Wohnung in Buch (Bezirk Schwaz, Tirol) angezeigt. Als die Beamten anrückten, konnte in der Wohnung nur noch das Opfer, eine 21-jährige, verletzte Frau, angetroffen werden. Der Tatverdächtige, ihr 30-jähriger Lebensgefährte, war bereits geflohen.

30-Jähriger ließ sich nicht so einfach festnehmen

Gegen 9 Uhr konnte der Pole dann aber doch festgenommen werden, er wollte bei der Anhaltung durch die Polizisten diese jedoch auch schlagen und treten. Von der Polizei wurde er dann schließlich in ein Krankenhaus eingeliefert.

Feuerwehr wurde hinzugezogen

Nachdem im Keller des Hauses in Buch auch ein beißender Geruch festgestellt worden war, wurde zusätzlich noch ein gefahrenstoffkundiges Organ der Polizei sowie die Feuerwehr hinzugezogen. Bei einer Hausdurchsuchung konnten schließlich mehrere Plastikkanister mit verschiedenen chemischen Stoffen, welche auch zur Herstellung von Drogen eingesetzt werden könnten, sichergestellt werden. Weitere Erhebungen folgen nun noch.