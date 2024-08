Neue Behördenleiter für Voitsberg und Gröbming

Veröffentlicht am 29. August 2024, 16:28 / ©Montage: privat/Sabine Kirchner

Nach einem mehrstufigen Bewerbungsverfahren, das mit externen Personalberatungsunternehmen durchgeführt wurde, fanden gestern (28. August 2024) die Hearings für die neuen Behördenleitungen der Bezirkshauptmannschaft Voitsberg und der politischen Expositur Gröbming statt. Die Hearingkommission sprach sich einstimmig als Erstgereihte für Elisabeth Kladiva als Leiterin der BH Voitsberg aus. Ebenso einstimmig wurde Michael Schachner von der Kommission als Erstgereihter für die Position der Leitung der politischen Expositur Gröbming empfohlen. Die Landes­re­gie­rung wird den Beschluss über die Bestellung der beiden neuen Behördenleiter in der Regierungssitzung am 12. September 2024 fassen, beide sollen ihren Dienst mit 1. Oktober 2024 antreten.

Über Elisabeth Kladiva Mag. Elisabeth Kladiva, Jahrgang 1984, ist seit 2015 als Juristin beim Land Steiermark tätig. Zunächst war sie als Referentin im Umweltressort beim jeweils zuständigen Mitglied der Steiermärkischen Landesregierung (Leichtfried, Lang) beschäftigt, seit 2018 leitete sie das Referat Wasser-, Abfall- und Umweltrecht in der Abteilung Umwelt und Raumordnung.

Über Michael Schachner Mag. Michael Schachner, Jahrgang 1989, ist seit 2016 als Jurist in den Bezirkshauptmannschaften Liezen und Leoben im Sozial- und Sicherheitsreferat tätig. Seit 2017 war er Referatsleiter-Stellvertreter des Sozialreferats an der Bezirkshauptmannschaft Liezen.

Details zum Auswahlverfahren

Das Auswahlverfahren und der Entscheidungsprozess erfolgten aufgrund des am 15. August 2024 in Kraft getretenen Steiermärkischen Objektivierungsgesetz. Darin ist unter anderem gesetzlich geregelt, dass Spitzenfunktionen im steirischen Landesdienst öffentlich ausgeschrieben werden und die Kandidatinnen und Kandidaten in einem mehrstufigen Bewerbungs- und Auswahlverfahren, welches von einer externen Beratungsfirma begleitet wird, ausgewählt werden.