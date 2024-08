Tödlicher Stoß am Praterstern bringt Mann (45) jetzt hinter Gitter

Der 45-jährige gebürtige Salzburger muss nach einem tödlichen Stoß am Praterstern nun hinter Gitter.

Der 45-jährige gebürtige Salzburger muss nach einem tödlichen Stoß am Praterstern nun hinter Gitter.

Veröffentlicht am 29. August 2024, 16:50 / ©Montage "Canva"

Die folgenschwere Situation spielte sich im Jänner am Praterstern ab. Dort sah er einen Streit zwischen einer Frau und einem 61-jährigen Bekannten, die Frau konnte ihn abwehren, dann pöbelte der 61-Jährige noch einen weiteren Mann an. Das war der Moment, wo dann gebürtige Salzburger einschritt, doch es soll nicht möglich gewesen sein, den 61-Jährigen zu beruhigen. Nachdem er ihn gestoßen hatte, fiel der Mann zu Boden und stieß sich den Kopf an.

Kopfverletzung war schwer

Erst dachte man nur, er habe eine Gehirnerschütterung, schließlich stellte sich heraus, dass es sich um ein Schädel-Hirn-Trauma handelte. Eine Woche später verstarb der 61-Jährige im Krankenhaus. Wie er nun vor Gericht sagte, bereue der nun Verurteilte, dass er eingeschritten sei, berichten Medien.