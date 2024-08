Umbau im Grazer Steirerhof: BILLA Corso öffnet wieder seine Pforten

BILLA investiert alleine in diesem Jahr rund 14.5 Millionen Euro in der Landeshauptstadt Graz – einer der Höhepunkte der großen Umbauoffensive ist die Modernisierung des BILLA Corso Marktes im Steirerhof am Grazer Jakominiplatz. Nach rund zwei Monaten Umbauzeit eröffnete der BILLA Corso wieder seine Markttüren und erstrahlt im neuen Ladendesign. Die rund 1.000 Quadratmeter große Verkaufsfläche wurde in allen Bereichen modernisiert: Böden, Wände und Decken sowie die Inneneinrichtung wurden komplett erneuert. Zudem wurde im Sinne der Nachhaltigkeit die Beleuchtung und Kühlung auf umweltschonende Mittel umgestellt. Auch im Sortiment und bei den Services hat sich einiges getan. Für Kunden gibt es nun unter anderem eine offene Salatbar, die täglich frisch von den Mitarbeitern bestückt wird, und Selbstcheck-Out-Kassen, die als Ergänzung zu den bestehenden, klassischen Kassen dienen.

©BILLA / Erwin Scheriau | (v.l.n.r.): Saubermacher-Gründer Hans Roth, Stadträtin Claudia Schönbacher Stadtrat Manfred Eber, Gemeinderat Markus Huber und BILLA Vertriebsdirektor Peter Gschiel besichtigen den wiedereröffneten BILLA Corso Markt in Graz. ©BILLA / Erwin Scheriau | BILLA Corso Markt in Graz bietet bunte Auswahl an regionalen Produkten. ©BILLA / Erwin Scheriau | Eine bunte Auswahl an Frischfleisch und Fisch gibt es im BILLA Corso Markt in Graz täglich in Bedienung.

BILLA Vertriebsdirektor Peter Gschiel zeigt sich begeistert: „Der BILLA Corso Markt im Herzen der Grazer Innenstadt steht für höchsten Genuss und außergewöhnliche Qualität. Er bietet nicht nur ein erlesenes Sortiment an Delikatessen aus Österreich und der ganzen Welt, sondern auch alles, was für den täglichen Bedarf benötigt wird. Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Kund:innen dieses tolle Angebot nun in einem modernisierten Ambiente mit neuen, erweiterten Services anbieten können.“

Wiedereröffnung schafft neue Arbeitsplätze in Graz

Mit der Modernisierung des Marktes und der Vergrößerung des Angebotes wurde auch das bestehende Marktteam unter der Leitung von Marktmanagerin Brigitte Reiter erweitert. Insgesamt schaffte BILLA mit dem Umbau drei neue Arbeitsplätze in der Stadt. Das Team im BILLA Corso besteht nun aus 40 Mitarbeitern. Brigitte Reiter ist seit rund 18 Jahren Marktmanagerin bei BILLA und führte den Standort bereits zuvor sehr erfolgreich mit ihren Kolleg:innen, sie kennt die Klientel ihres Marktes. „Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Kund:innen ab sofort ein erweitertes Delikatessen-Sortiment in einem modernen Einkaufsambiente bieten dürfen. Auch für den alltäglichen Einkauf sind wir weiterhin bestens ausgestattet. Die Auswahl soll keine Wünsche offenlassen – und wenn sie es mal doch tut, setzen wir alles daran, auch die ganz individuellen Vorstellungen der Grazer:innen zu erfüllen“, so Reiter.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.08.2024 um 16:59 Uhr aktualisiert