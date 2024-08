Tödlicher Motorradunfall auf Großglockner Hochalpenstraße

Der deutsche Staatsbürger fuhr auf der Großglockner Hochalpenstraße, Gemeinde Heiligenblut, Bezirk Spittal an der Drau talwärts. Im Bereich der Kaiser-Franz-Josefs-Höhe kam er aus unbekannter Ursache in einer Linkskurve zu Sturz. Der 39-Jährige wurde vom Motorrad über die Leitschiene geschleudert und stürzte 130 Meter über felsiges Gelände in die Tiefe. Die Rettungskräfte wurden durch einen hinter ihm fahrenden Freund verständigt. Jede Hilfe kam zu spät und er verstarb noch an der Unfallstelle.