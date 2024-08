Zum Schulstart: Happy Shopping Sticker und Glücksrad im Grazer Citypark

Am 7. September

Der Schulbeginn rückt näher und der CITYPARK ist bereit, um den Start ins neue Schuljahr zu einem besonderen Erlebnis zu machen. Am Samstag, den 7. September erwartet Besucher ein spannendes Event, das alle Wünsche rund um den Schulstart erfüllt. Auf dem Panorama Platz dreht sich alles um das Schulstart-Glücksrad, das in Kooperation mit Radio Rock FM für beste Unterhaltung sorgt. Von 10 bis 14 Uhr haben alle Kinder die Chance, am Glücksrad zu drehen und sich tolle Preise zu sichern.

Happy Shopping Sticker Aktion

Im Rahmen der Aktion „Happy Shopping Sticker“ bietet der CITYPARK in acht ausgewählten Shops exklusive Rabatte und Sonderangebote passend zum Schulbeginn. Mit diesen Aktionen können Schüler und Eltern alle wichtigen Schulmaterialien besorgen und dabei von attraktiven Angeboten profitieren. „Gemeinsam mit Radio Rock FM möchten wir den Kids einen coolen Start ins neue Schuljahr bieten. Die vielen Shopping Sticker mit tollen Angeboten machen sicherlich vor allem die Eltern ganz besonders HAPPY. Ich wünsche allen Schülern einen erfolgreichen Schulanfang“, sagt Center-Manager Wolfgang Forstner. Die Happy Shopping Sticker sind in allen teilnehmenden Shops, sowie beim Besucher-Service erhältlich.

