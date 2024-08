Mit Dimitar Stefanin das Tanzbein wie ein Profi schwingen

Am 6./7. und 8. September kommt Dimitar Stefanin nach Villach und Klagenfurt. Er und seine Tanzpartnerin Missy May haben mit einer beeindruckenden Einlage die 15.Staffel Dancing Stars gewonnen. Anfang September bietet sich nun die einzigartige Gelegenheit, gemeinsam mit dem Gewinner der Dancing Stars 2023 zu tanzen – und das ohne jegliche Vorkenntnisse oder einen festen Tanzpartner. Die Tanzstunden sind für jede Altersgruppe geeignet und eine Teilnahme ist auch via Livestream möglich. Die Kurse finden in den NDCFIT Tanzstudios statt, jeweils in der Unteren Fellacher Straße 56, Villach und der Durchlaßstraße 42, Klagenfurt.