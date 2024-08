PKW-Lenker übersah Radfahrer: 24-Jähriger bei Kollision verletzt

Durch diesen Zusammenstoß fiel der Radfahrer zunächst auf die Motorhaube des PKW und in Folge dessen auf die Fahrbahn.

Durch diesen Zusammenstoß fiel der Radfahrer zunächst auf die Motorhaube des PKW und in Folge dessen auf die Fahrbahn.

Veröffentlicht am 29. August 2024, 18:16 / ©Kzenon-stock.adobe.com

Gegen 13.30 Uhr fuhr ein 30-jähriger Grazer mit seinem PKW aus einer Baustellenausfahrt hinaus auf die Conrad-von-Hötzendorf-Straße Richtung Westen. Dabei übersah der Fahrzeuglenker einen Radfahrer. Der PKW-Lenker stieß mit der rechten Seite seines Fahrzeuges auf die linke Seite des 24-jährigen Radfahrers. Durch diesen Zusammenstoß fiel der Radfahrer zunächst auf die Motorhaube des PKW und in Folge dessen auf die Fahrbahn. Er verletzte sich leicht und an beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in unbekannter Höhe.