Mann schwer verletzt nach Zusammenprall mit Fahrzeug

Am 29. August 2024 um 13:40 Uhr fuhr ein 42-jähriger slowenischer Kraftfahrer mit seinem Firmenfahrzeug, einem Mercedes Sprinter mit Klagenfurter Kennzeichen, auf der B 85 Rosental Straße von Sittersdorf kommend in Richtung Gallizien. Auf Höhe Drabunaschach blieb der Mann in einer Bushaltestelle stehen und stieg aus dem Fahrzeug. In diesem Moment dürfte er laut derzeitigem Ermittlungsstand von einem Fahrzeug erfasst und zu Boden geschleudert worden sein. Schwerverletzt blieb der Mann auf der Fahrbahn liegen. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde er, mit unfalltypischen Verletzungen, mit dem Rettungshubschrauber C11 in das UKH Klagenfurt eingeliefert. Zum fahrerflüchtigen Fahrzeug konnte der Verunfallte keine Angaben machen. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachten konnten, bzw. zu dem fahrerflüchtigen Fahrzeug Auskunft erteilen können sollen sich melden.