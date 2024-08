„Pandemie“: Italien meldet zahlreiche Krankheitsfälle in den Alpen

Bürgermeister Ivo Bernard von Campitello di Fassa hat daraufhin eine Verordnung erlassen, die das Abkochen des Trinkwassers vorschreibt, bis die Ursache der Gesundheitsprobleme geklärt ist. Am 26. August 2024 trat die Verordnung in Kraft, die alle Haushalte im Gemeindegebiet verpflichtet, Leitungswasser vor dem Trinken abzukochen. Diese präventive Maßnahme folgt einer Reihe von Gesundheitsproblemen, die in der Region gemeldet wurden. Neben der Verordnung wurden auch spezifische Analysen der Wasserleitungen und der öffentlichen Quellen in Auftrag gegeben, um die Ursache für die Krankheitsfälle zu ermitteln.

Kritik und fehlende Warnhinweise

Touristen, die sich derzeit in der Region aufhalten, haben sich beschwert, dass trotz der Verordnung keine ausreichenden Warnhinweise an den Wasserquellen angebracht sind. Berichten zufolge trinken viele daher weiterhin das Leitungswasser, weil sie nicht ausreichend informiert sind.

Ursache für Krankheitswelle unklar

Die genaue Ursache der Gesundheitsprobleme ist noch unklar. Während das Wasserversorgungssystem regelmäßig überwacht wird, bleibt die Ursache der vielen Fälle rätselhaft. Medien berichten bereits von einer „Pandemie in Italien“, da die Zahl der Betroffenen ungewöhnlich hoch sein soll.

Leitungswasser wird überprüft

Die Ergebnisse der aktuellen Wasseranalysen werden in den nächsten Tagen erwartet und könnten weitere Klarheit über die Ursache der Krankheitswelle bringen. Bis dahin bleibt die Verordnung zum Abkochen des Wassers in Kraft.