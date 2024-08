Sparbuch abgelaufen: Was passiert jetzt mit meinem Geld?

Veröffentlicht am 29. August 2024, 19:52 / ©Montage: Canva

Im April dieses Jahres hat sich ein besorgter Österreicher per Mail an den Verein für Konsumenteninformationen (VKI) gewandt. Der Grund: Sein Sparbuch war abgelaufen und nun würde sich die Bank querstellen. Das Geld gehört rein rechtlich, nachdem das Sparbuch nach 30 Jahren ohne Bewegung abläuft, nämlich der Bank. Mehr dazu hier: Bank bekommt jetzt alles: Sparbuch von Österreicher abgelaufen. Wir haben nun beim VKI und bei einigen Arbeiterkammern nachgefragt, ob abgelaufene Sparbücher in Österreich ein größeres Problem darstellen.

„Nicht häufig, aber doch regelmäßig“

Bei den Arbeiterkammern in Kärnten und der Steiermark hatte man in den letzten Jahren keinen solchen Fall, in Wien spricht man gegenüber 5 Minuten von „seltenen“ Fällen. Manuela Robinson vom VKI erklärt im Gespräch mit 5 Minuten wiederum: „Zwei bis drei Mal im Jahr kommt sowas vor.“ Es sei also nicht häufig, aber schon immer wieder mal der Fall, dass sich jemand beim VKI wegen eines abgelaufenen Sparbuchs melden würde.

Wann laufen Sparbücher ab?

„Oft sind es Sparbücher, die irgendwo liegen geblieben oder geerbt worden sind“, weiß Robinson weiter. Gleichzeitig wolle sie auch aufklären. „Dass Sparbücher nach 30 Jahren ablaufen, das ist den Menschen gar nicht so bewusst“, so die Konsumentenschützerin. Allerdings dürfe man in den 30 Jahren auch wirklich gar nichts mit dem Sparbuch machen – „weder einzahlen, noch Zinsen nachschreiben lassen“, erklärt Robinson.

Wie kann ich verhindern, dass mein Sparbuch abläuft? Durch regelmäßige Einzahlungen

Durch regelmäßige Auszahlungen

Durch regelmäßige Zinsgutschreibungen Macht man einen der Punkte, beginnt die Verjährungszeit von vorne zu laufen und man hat wieder 30 Jahre Zeit.

Stellen sich Banken bei dem Thema eher quer?

Angesprochen darauf, ob sich die Banken eher querstellen bei dem Thema, meint sie, dass es ihrer Erfahrung nach tatsächlich so sei. Allerdings relativiert sie gleichzeitig auch, indem sie erklärt, dass die Personen, die einen Konsumentenschützer aufsuchen, wohl die Minderheit in dem Fall ausmachen würden. „Die, bei denen das Geld auch nach der Frist noch ausbezahlt wird, kommen ja gar nicht erst zu uns“, so Robinson.

Wie spart ihr am liebsten? Ich spare nicht Ich habe ein online-Sparkonto Ich habe noch ein Sparbuch in Buchform Ich habe mein Erspartes zu Hause Ich habe mein Erspartes angelegt Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Banken sind „seit jeher bestrebt“, Kunden zu unterstützen

Franz Rudorfer, Geschäftsführer der Wirtschaftskammer-Bundessparte Bank und Versicherung, versichert gegenüber 5 Minuten ebenfalls, dass die österreichischen Banken „seit jeher bestrebt sind, bei verschollen geglaubten Spareinlagen ihre Kunden und deren Erben so gut wie möglich zu unterstützen“. Man sollte in jedem Fall so schnell wie möglich Kontakt mit der Bank aufnehmen, rät er.

Verjährung wird „im Regelfall nicht geltend gemacht“

Rein rechtlich würde die Forderung des Kunden auf Auszahlung nach 30 Jahren nach der letzten Zinszuschreibung bzw. der letzten Einzahlung oder Auszahlung verjähren. Diese werde von Banken „im Regelfall nicht geltend gemacht“. „Letztlich ist das aber eine individuelle Geschäftsentscheidung der jeweiligen Bank. Wenn das Sparbuch erst vor kurzem verjährt ist, wird man das anders beurteilen, als wenn die Forderungen auf dem Sparbuch schon seit vielen Jahren verjährt sind“, so Rudorfer abschließend.