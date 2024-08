Gemeinsam in die Zukunft: Kärnten baut Beziehung zu Bosnien weiter aus

Landeshauptmann Kaiser will die Kooperation ausbauen.

Veröffentlicht am 29. August 2024

Es wurden konkrete Kooperationsbereiche besprochen, wie Wirtschaft, Bildung, Forschung und erneuerbare Energien bis hin zu Cybersecurity, Sport und Kultur. Von der Kärntner Landesregierung nahmen neben Kaiser auch LHStv.in Gaby Schaunig und LR.in Sara Schaar am sehr freundschaftlichen Arbeitsgespräch teil.

Kooperation intensivieren

„Wir wollen unsere Kooperationen über die Grenzen hinweg weiter intensivieren und so auch die internationale Sichtbarkeit Kärntens erhöhen“, erklärte Kaiser. Es bestünden schon jetzt wirtschaftliche Verbindungen mit dem Kanton. „Auch in Sport und Kultur wollen wir gemeinsam Dinge umsetzen, die Menschen zusammenführen und für positive Erlebnisse sorgen“, beschreibt Kaiser.

Delegation fühlte sich wohl

Premierminister Uk aus dem Kanton Sarajewo betonte, wie wohl sich die Delegation in Kärnten fühle. Neben ihm waren noch fünf weitere Minister anwesend. Er hob viele Gemeinsamkeiten der Kärntner und Bosnier hervor. Wichtig ist dem Premierminister auch das Projekt eines Freundschaftssparks in Sarajewo, an dem sich Kärnten ebenso beteiligen könnte.