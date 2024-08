Business-Förderung im ATRIO: Fachjury steht nun fest

Veröffentlicht am 29. August 2024, 20:51 / ©Chris Perkles

Bereits zum fünften Mal werden durch die SES Spar European Shopping Centers, darunter auch das ATRIO Villach die besten Geschäftsideen gekürt. Jetzt steht auch die vierköpfige Fachjury fest, welche nach Ende der Einreichfrist am 30.September die drei Gewinner wählen wird. Die Verlautbarung der diesjährigen Preisträger findet im November statt.

Fachjury steht fest

Mitglieder der Experten-Runde sind mit dem Salzburger Martin Kaswurm, Geschäftsführer der Livemarketing-Agentur Chaka2, und Brutkasten-Geschäftsführer Dejan Jovicevic aus Wien zwei absolute Startup-Enthusiasten. Initiator SES Spar European Shopping Centers holt mit Marketing-Leiterin Stefanie Kocher und Head of Leasing Friedrich Einböck zwei Expert:innen für den stationären Handel in die Jury.

Sehr breit besetzt

„Uns war es sehr wichtig, die Fachjury sehr breit und facettenreich zu besetzen, um die vielen Einreichungen aus möglichst vielfältigen Blickwinkeln zu bewerten und das Auge für spannende Projekte zu haben – wie innovativ ist die Idee oder wie viel Potenzial stecken im Produkt und dem Team dahinter. Mit Stefanie Kocher, Friedrich Einböck, Martin Kaswurm und Dejan Jovicevic haben wir eine ideale Jury-Besetzung, die mit ihrer Expertise alle eingereichten Projekte für den yip.at Business-Förderpreis perfekt bewerten können“, meint Christoph Andexlinger, CEO SES Spar European Shopping Centers.

Förderpreis von 10.000 Euro

Der Förderpreis in Höhe von insgesamt 10.000 Euro wird in einem zweistufigen Verfahren an die Gewinner gehen. Alle Bewerbungen werden zuerst bewertet, dann wird eine Top 10 erstellt und diese muss auch im Rahmen des Community-Votings überzeugen. Dann werden drei Gewinner gekürt.