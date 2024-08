Zwei Hubschrauber im Einsatz: Auto in die Möll gefahren

Ein Auto ist im Mölltal in den Fluss gefahren.

Etwas früher am Tag wurde man nämlich schon zu einem tödlichen Unfall auf die Großglockner Hochalpenstraße gerufen. Mehr dazu in: Tödlicher Motorradunfall auf Großglockner Hochalpenstraße. Auch der zweite Einsatz des Tages war dabei ein Verkehrsunfall, diesmal war ein Auto in die Möll gefahren. Wie die Polizei nun berichtet, dürfte vermutlich aufgrund eines Sekundenschlafes des Lenkers das Auto rechts von der Fahrbahn abgekommen sein.

Blitz schlägt in Baum ein

Im Einsatz standen neben der Feuerwehr Heiligenblut auch die Florianis aus Mörtschach und Winklern. Außerdem waren auch zwei Rettungshubschrauber vor Ort, die zwei der vier Verletzten ins Krankenhaus flogen. Die beiden weiteren Verletzten wurden mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Es handelte sich um vier italienische Staatsbürger (82, 68, 68, 34 Jahre alt). Fast zeitgleich wurden die Feuerwehren im Mölltal auch zu einem brennenden Baum wegen Blitzschlags gerufen.

