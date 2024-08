Richard Lugners Begräbnis: Diese Tierchen sind NICHT erwünscht

Der 12. August 2024 war ein schwarzer Tag für Österreich: Richard Lugner verstarb in seiner Villa in Wien-Döbling im Alter von 91 Jahren. Zuvor hatte er mehrfach mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt und musste sich zuletzt einer schweren Herzoperation unterziehen. Die Trauer um „Mörtel“ ist groß. In zwei Tagen, am 31. August, findet die Trauerfeier anlässlich seines Tods statt.

Auch Österreich kann sich von Richard Lugner verabschieden

Den Anfang macht eine öffentliche Aufbahrung und Totenwache. „Hier können die Besucher sich noch einmal im Stillen von Richard Lugner verabschieden“, hieß es seitens der Familie. Gefolgt von einer Gedenkstunde und einer Runde mit einem Konvoi durch Wien – an der Wiener Staatsoper vorbei und mit Stopp in der Lugner City. In der Lugner City endet der öffentliche Teil der Trauerfeier.

Foto-Verbot auf Trauerfeier

Die eigentliche Beisetzung findet anschließend im engsten Familien- und Freundeskreis nach einer Trauerfeier in der Kirche Kaasgraben in einer Gruft am Grinzinger Friedhof in Wien-Döbling statt. Hier bittet die Familie sowohl Öffentlichkeit als auch Medienvertreter inständig darum, „ihre Privatsphäre zu achten“. Foto-Aufnahmen sind daher verboten. Nur verständlich, wenn man bedenkt, welch schwere Zeit die Familie durchlebt. Vor allem bei Tochter Jaqueline „Jacky“ Lugner sitzt der Schock tief.

Lugner erstellte die Gästeliste vor seinem Tod selbst

Vieles an der Totenfeier soll genau so sein, wie Richard Lugner es sich vor seinem Tod vorgestellt hat. So wird auf dem Sarg auf seinem Wunsch hin sein legendärer Opernball-Zylinder platziert. Auch die Gästeliste für die Beisetzung im engsten Familien- und Freundeskreis hat „Mörtel“ selbst erstellt. Die Gästeliste ist ein Mix aus öffentlichen Funktionsträgern sowie langjährigen persönlichen Weggefährten des Baumeisters. In Vertretung von Bundeskanzler Karl Nehammer wird etwa Familienministerin Susanne Raab (beide ÖVP) erwartet, auch die beiden ehemaligen freiheitlichen Vizekanzler Heinz-Christian Strache und Hubert Gorbach werden an der Gedenkstunde teilnehmen. Als private Bekannte hob die Familie den Chirurgen Artur Worseg und „Poker König“ Peter Zanoni hervor.

So sieht die „Tierchen“-Gästeliste aus

Wie sieht es nun aber mit Mörtels „Tierchen“ aus? Ganz klar dürfen Ur-Tierchen Christina „Mausi“ Lugner und Witwe Simone „Bienchen“ Lugner, die er erst im Juni heiratete, nicht fehlen. Nina „Bambi“ Bruckner, Karin „Zebra“ Karrer und Andrea „Goldfisch“ Stylianou stehen laut oe24 auch fix auf der Gästeliste. Mörtels „Käfer“ Sonja Schönanger wäre wohl auch willkommen gewesen auf der Beisetzung, sie verstarb allerdings vergangenes Jahr im Alter von 59 Jahren. Nicht erwünscht aus Lugners Streichelzoo sind jedenfalls Bahati „Kolibri“ Venus, Cathy „Spatzi“ Lugner, Bettina „Hasi“ Kofler, Daniela „Babyelefant“ Kennedy und Co. Diese „Tierchen“ haben die Möglichkeit sich bei der öffentlichen Trauerfeier von Mörtel zu verabschieden. (APA, red. 29.08.2024)