Aufgedeckt! Kühe ohne Wasser und Futter bis in die Türkei transportiert

Es war bereits Mitte Juni, als Tierschützer des „Vereins gegen Tierfabriken“ (VGT) zum ersten Mal Transporte von 30 schwangeren Kühen aus Melk in Niederösterreich in die Türkei dokumentiert haben. Vier Tage lang hat der Transport gedauert, fast drei davon hätten die Tiere ohne Wasser und Futter im LKW ausharren müssen, heißt es in einer Aussendung. Sogenannte Zuchtrinder-Exporte finden gar wöchentlich bis monatlich statt – ausgehend von Versteigerungshallen in ganz Österreich. In die Türkei werden dabei hauptsächlich Kalbinnen, also Jung-Kühe, die noch kein Kalb zur Welt gebracht haben, exportiert. Das VGT-Recherche-Team ist mehreren Tiertransportern zwischen dem 14. und 18. Juni nun nachgefahren.

Fehlende Versorgung an Raststationen: Ein Verstoß gegen EU-Vorgaben

„Bei keiner einzigen durch den VGT durchgeführten Kontrolle an den Raststationen hatten die Tiere Zugang zu Wasser oder wurden getränkt oder gefüttert, obwohl sie nach der EU-Tiertransport-Verordnung (EU-TTVO) nach 14 Stunden Fahrzeit zumindest getränkt werden müssten“, heißt es nun in einer Aussendung. Die Pausen hätten laut VGt meist nur den Fahrern als Essens- oder gar Schlafpausen gedient, was ebenfalls gesetzwidrig sei. „Trotz der hohen Temperaturen (teilweise jenseits von 30 Grad), war die Belüftungsanlage jedes Mal ausgeschaltet“, kritisiert der VGT.

©VGT.at | Vier Tage lang dauerte die Horror-Reise der Kühe. ©VGT.at | Der VGT verfolgte den Transporter von Niederösterreich bis in die Türkei. ©VGT.at | Teils hatten die Kühe kein Wasser und kein Futter. ©VGT.at | Und das bei brühender Hitze! ©VGT.at | Der VGT zeigt das Transportunternehmen an.

Qualvolle Reise

Und weiter: „Das erste Mal abgeladen und versorgt wurden die Tiere erst in einem Wartestall in Svilengrad in Bulgarien. An der Grenze zur Türkei mussten die Tiere etwa acht Stunden im LKW warten. In einem anderen Transporter, ebenfalls mit Kühen aus Niederösterreich, sogar doppelt so lange. Denn obwohl die türkische Grenz-Veterinärbehörde erst um 8.30 öffnet, fuhren beide Transporter mitten in der Nacht vom bulgarischen Wartestall in Richtung Türkei los.“ Laut VGT sei den Tieren nach einer Transportdauer von 29 Stunden 4 Stunden Ruhepause zu gewähren, nach denen sie wieder 29 Stunden weiter transportiert werden dürfen. „Zwar wurde die 24-stündige Ruhepause im Wartestall in Bulgarien eingehalten, doch sowohl die Transportzeit bis dorthin als auch diejenige bis zum Zielort überschritten die – ohnedies viel zu hoch bemessene – höchstzulässige Transportdauer um einige Stunden“, so der Verein.

Anzeige gegen Transportunternehmen erstatten

In der Aussendung wird erklärt: „Exporte von lebenden Tieren in Drittstaaten, wie die Türkei, sind nur zum Zweck des Herdenaufbaus zulässig. Ob dieser tatsächlich nachhaltig stattfindet, ist unter anderem wegen der klimatischen Bedingungen und der seit vielen Jahren stattfindenden Importe einer immensen Anzahl an Kalbinnen aus Europa höchst zweifelhaft.“ Der VGT erstattet umfassende Anzeigen gegen das verantwortliche Exportunternehmen. Außerdem fordert er in einer Petition ein Verbot von Exporten von lebenden Tieren in Drittstaaten. „Schwangere Kühe bei brütender Hitze auf einen tagelangen Transport zu schicken und ihnen dabei die meiste Zeit nicht einmal Wasser zur Verfügung zu stellen, ist an Unmenschlichkeit kaum mehr zu überbieten. Es braucht umgehend ein gesetzliches Verbot von solchen tierquälerischen Exporten in Drittländer“, so VGT-Campaignerin Isabell Eckl abschließend.