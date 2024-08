So sieht die Wetterprognose für Wien am Freitag aus.

Das Sommerwetter in Wien setzt sich auch am Freitag fort! Die Sonne wird ungetrübt am blauen Himmel scheinen. Nur wenige Wolken bedecken den Himmel. Laut der Prognose der GeoSphere Austria weht ein schwacher Wien. Während es in der Früh noch 20 Grad hat, steigen die Temperaturen tagsüber auf bis zu maximal 34 Grad. Ein perfekter Badetag zum Wochenend-Start!