So sieht die Wetterprognose für Österreich am Freitag aus.

Das Sommerwetter in Österreich geht in die Verlängerung! Es bleibt ausgesprochen sonnig und heiß. Am Freitag herrscht dennoch leichte Gewittergefahr. Von der GeoSphere Austria heißt es dazu: „m Nachmittag bilden sich im Bergland wieder ein paar Quellwolken, Schauer oder Gewitter entstehen aber nur vereinzelt.“ Es weht ein schwacher Wien. Während es in der Früh noch zwischen 12 und 20 Grad hat, steigen die Temperaturen tagsüber auf bis zu 36 Grad.