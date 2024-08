Jede Hilfe zu spät: Junger Biker (19) starb noch an Ort und Stelle

Die Tragödie ereignete sich am Donnerstagabend, 29. August, um 19.35 Uhr auf der B99 Katschbergbundesstraße. Der 19-jährige Motorradfahrer aus dem Bezirk Klagenfurt-Land war zu diesem Zeitpunkt von Trebesing in Richtung Gmünd in Kärnten unterwegs. Im Gemeindegebiet von Gmünd, Bezirk Spittal an der Drau, passierte dann der schreckliche Unfall: Der 19-Jährige kam aus unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte im Böschungsbereich frontal mit einem Baum. Leider kam für ihn jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an Ort und Stelle.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.08.2024 um 06:32 Uhr aktualisiert