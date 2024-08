Frau konnte Mann (36) nicht mehr erreichen – erhält Todesnachricht

Ein 36-jähriger Österreicher unternahm am Donnerstag, dem 29. August, in den frühen Morgenstunden alleine eine Bergtour vom Strassberghaus (Telfs in Tirol) Richtung dem Berg Karkopf. Gegen 7 Uhr in der Früh sprach er am Telefon noch mit seiner Lebensgefährtin. Sie hatten vereinbart, dass er sie, wenn er den Gipfel erreicht, anrufen würde. So weit kam es aber nicht. Bis 11 Uhr hatte die Frau noch immer nichts von ihrem Lebensgefährten gehört und konnte ihn auch nicht erreichen – also erstattete sie Anzeige.

Suchflug über dem Karkopf

Leider haben sich ihre schlimmsten Befürchtungen bewahrheitet. Die Landespolizeidirektion Tirol berichtet: „Beim folgenden Suchflug mit dem Polizeihubschrauber ‚Libelle‘ konnte der Verunfallte südwestlich des Karkopfes, in einer südseitigen Steilrinne tot aufgefunden werden. Er war zirka 100 Meter über äußerst steiles, felsdurchsetztes Gelände abgestürzt. Der Tote wurde vom Polizeihubschrauber geborgen und zu Tal geflogen.“