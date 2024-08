Klimabonus ab September: Diese Österreicher gehen vorerst leer aus

In wenigen Tagen, genauer gesagt ab Montag, 2. September, wird in Österreich der Klimabonus für das Jahr 2024 ausgezahlt. Bis zu 290 Euro erwarten die Österreicher dabei, mehrere Millionen Menschen bekommen ihn direkt aufs Konto, vielen wird er aber auch per Brief und Gutscheinen zugeschickt. Es gibt aber auch einige Österreicher, die vorerst noch leer ausgehen und auf kommendes Jahr warten müssen.

Wer bekommt den Klimabonus 2024 erst später ausbezahlt?

Das wird vor allem jene Personen betreffen, „die im ersten Halbjahr umgezogen sind und dadurch am ersten Stichtag keine 183 Tage Hauptwohnsitz an einer Adresse vorweisen konnten“, erklärt man aus dem Klimaministerium gegenüber 5 Minuten. Auch Personen, die im ersten Halbjahr in Haft gesessen sind und jene Babys, die erst im Laufe des ersten Halbjahres 2024 geboren wurden, müssen sich noch gedulden. Die zweite Auszahlungswelle wird dann im Frühjahr 2025 stattfinden. Dieses Jahr hat die zweite Auszahlungswelle für den Klimabonus 2023 ab 8. Februar stattgefunden. Dabei wurde an rund 600.000 Anspruchsberechtigte der Klimabonus noch im Frühjahr ausbezahlt.

Wer bekommt 2024 keinen Klimabonus?

Einige Österreicher könnten übrigens überhaupt gänzlich leer ausgehen. Das sind jene Menschen, die es im ganzen Jahr 2024 nicht auf zumindest 183 Tage Hauptwohnsitz in Österreich bringen. Weiters sind das auch jene Babys, die eben erst im zweiten Halbjahr geboren wurden. Die dritte Gruppe, die gänzlich leer ausgeht, sind Häftlinge, die mehr als 183 Tage des Jahres im Gefängnis gesessen sind bzw. sitzen. Mehr dazu hier: 0 statt 290 Euro: Diese Personen sehen vom Klimabonus keinen Cent.

Wie viel Geld gibt es beim Klimabonus 2024?

Dieses Jahr gibt es mit bis zu 290 Euro übrigens deutlich mehr Geld als noch im Vorjahr. Dabei ist der Klimabonus wieder regional gestaffelt. Heißt: Der Bonus variiert je nach Gemeinde zwischen 145 und 290 Euro, wobei Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren jeweils nur die Hälfte bekommen. Eine Karte zeigt dir, wie viel du bekommst. Mehr dazu in: Klimabonus 2024: Diese Karte zeigt, wie viel Geld du bekommst. Es gibt vier Auszahlungsstufen, die wie folgt sind.

Vier Stufen der Klimabonus-Auszahlung: Klasse I: Gemeinden urbaner Zentren mit höchstrangiger ÖV-Erschließung – 145 Euro.

Klasse II: Gemeinden urbaner Zentren mit zumindest guter ÖV-Erschließung – 195 Euro.

Klasse III: Gemeinden urbaner Zentren mit zumindest guter Basiserschließung, Gemeinden regionaler Zentren mit zumindest guter Basiserschließung und Gemeinden des ländlichen Raumes im Umland von Zentren mit zumindest guter Basiserschließung – 245 Euro.

Klasse IV: Gemeinden des ländlichen Raumes und Gemeinden mit höchstens Basiserschließung – 290 Euro.

Bis wann kommt der Klimabonus 2024?

Die Auszahlung auf die Konten für all jene, die den Bonus in der ersten Welle im Herbst bekommen, wird in diesem Jahr jedenfalls so schnell wie noch nie sein. „Wir haben die Anzahl der Überweisung pro Tag von anfangs 300.000 auf 2,1 Millionen pro Tag deutlich erhöht. Damit können wir die Auszahlung des Klimabonus auf die Konten heuer erstmals bereits in der ersten Woche abschließen“, heißt es seitens des Klimaministeriums. Die Briefe werden dahingegen deutlich länger brauchen: „Dieser Vorgang dauert rund acht Wochen.“

So viele Österreicher bekommen den Klimabonus 2024 schon im Herbst

Übrigens werden dieses Jahr so viele Bonuszahlungen auf Konten getätigt, wie noch nie. „Für den Klimabonus 2024 sind unterjährig in Summe 8.688.437 Menschen anspruchsberechtigt. Davon werden 7.841.515 Menschen ihren Klimabonus ab 2. September direkt auf ihr Konto bekommen. Die Zustellung des Klimabonus per Post ist für 846.922 Menschen geplant“, so das Klimaministerium. Im Vergleich dazu hätten 2023 „nur“ rund 7,486 Millionen Menschen den Klimabonus direkt überwiesen bekommen. „Das liegt daran, dass heuer mehr Kontodaten vorliegen.“ Damit sinkt folglich auch die Anzahl der Postzustellungen. Alle Infos zum Klimabonus 2024 findest du übrigens hier: Klimabonus-Überblick: Das musst du jetzt wissen.

©5 Minuten Wohl auch diesem Brief des Ministeriums ist es zu verdanken, dass dieses Jahr besonders viele Menschen den Klimabonus direkt aufs Konto bekommen.