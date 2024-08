Markus Pink tritt WAC bei: Erfahrene Verstärkung für den Sturm

Der gebürtige Kärntner Markus Pink kehrt nach seiner internationalen Karriere in seine Heimat zurück und wechselt dort zum WAC. Der 33-jährige Mittelstürmer kommt nun vom SV Sandhausen aus der dritten deutschen Liga ins Lavanttal. Zuvor hat er sich in der österreichischen Bundesliga als Torjäger einen Namen gemacht. Insbesondere beim Lokalrivalen Austria Klagenfurt konnte er in 95 Spielen beeindruckende 55 Tore erzielte. Im Jahr wurde der Stürmer Mitglied bei der chinesischen Super League bei Shanghai Port, wo er mit vier Toren und zwei Vorlagen zum Meistertitel beitrug. Anfang des Jahres kehrte er nach Europa zurück. Bei Sandhausen erzielte Pink neun Tore in 22 Spielen, bevor er sich jetzt für einen Wechsel zum WAC entschied. Dort hat er bereits einen Zweijahresvertrag unterschrieben. „Ich freue mich wieder zurück in der Heimat und beim WAC zu sein. Ich kann es kaum erwarten am Platz zu stehen und ich freue mich auf eine erfolgreiche Saison mit der Mannschaft,“ erklärte Pink. WAC-Trainer Dietmar Kühbauer lobt Pinks Erfahrung und seine konstanten Leistungen in den vergangenen Jahren und ist überzeugt, dass der Stürmer das Team mit seinen Toren verstärken wird.

Rieder verlässt das Wolfsrudel

Eine weitere Rückkehr in die Heimat gibt es auch für Florian Rieder. Der gebürtige Innsbrucker kam im Sommer des letzten Jahres vom SK Austria Klagenfurt ins Lavanttal und brachte es in der vergangenen Spielzeit auf 25 Einsätze für die Wölfe. Jetzt wechselt der 28-jährige Mittelfeldspieler zurück in seine Heimat zur WSG Tirol, wo er bereits von 2019 bis 2021 unter Vertrag stand.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.08.2024 um 07:52 Uhr aktualisiert