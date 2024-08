Drama in Wasserpark: Schwimmer (22) musste reanimiert werden

In einem Wasserpark in Tirol kam es zu einem Badeunfall.

Der 22-jährige Niederländer wagte es gestern vom 10-Meter-Sprungturm des Wasserparks in Ötztal-Bahnhof, Bezirk Imst, Tirol, einen Frontflip zu machen. Allerdings knallte er dabei mit dem Kopf seitlich gegen die Wasseroberfläche, ging unter und tauchte nicht mehr auf. Mehrere anwesende Gäste sowie der Bademeister beobachteten den Vorfall und sprangen sofort in den, an dieser Stelle 7 Meter tiefen, Badesee, um den jungen Schwimmer zu bergen. Der 22-Jährige musste vor Ort reanimiert werden, bis die Rettung eintraf. Der Verletzte wurde von der Mannschaft des NAH Martin 2 erstversorgt und in die Klinik Innsbruck geflogen.