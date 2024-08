Graz soll die Mietpreise künstlich hochschrauben – Millionenklage droht

„Diese neuen Auflagen treiben die Wohnungspreise völlig unnötig in die Höhe“, wettert Andreas Köttl, Präsident der Vereinigung Österreichischer Projektentwickler (VÖPE).

Veröffentlicht am 30. August 2024, 08:25

Die Situation in der steirischen Landeshauptstadt spitzt sich zu: Bis zu sieben Jahre müssen Bauherren in Graz auf eine Baugenehmigung warten, die Stadt sieht sich immer heftigerer Kritik ausgesetzt. Jetzt drohen weitere Schadenersatzklagen in Millionenhöhe, weil die Stadt Graz offenbar neue, unverhältnismäßige Bauauflagen eingeführt hat.

Warten auf Genehmigungen: Ein teurer Albtraum

In Graz ist Geduld gefragt – und das in extremen Maßen. Wer bauen möchte, sieht sich aktuell mit Wartezeiten von bis zu sieben Jahren konfrontiert. Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat die Stadt schon mehrfach für diese unzumutbaren Verzögerungen gerügt. Doch das ist noch nicht alles: Die Stadtregierung hat nun zusätzliche Bauauflagen verhängt, die laut Berichten der „Kleinen Zeitung“ in keinem Verhältnis zu den geplanten Bauprojekten stehen.

VÖPE schlägt Alarm: „Wohnungspreise explodieren!“

„Diese neuen Auflagen treiben die Wohnungspreise völlig unnötig in die Höhe“, wettert Andreas Köttl, Präsident der Vereinigung Österreichischer Projektentwickler (VÖPE). Köttl sieht die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) in der Verantwortung und fordert von ihr mehr Weitsicht und weniger ideologische Entscheidungen. „Die Wohnungssuchenden sind die Hauptleidtragenden dieser misslungenen Politik“, so Köttl weiter. Die VÖPE, die sich für nachhaltigen Lebensraum und transparente Rahmenbedingungen einsetzt, kritisiert die Stadtverwaltung scharf.

Die Stadt Graz unter Druck

Die Vorwürfe gegen die Stadt Graz sind schwerwiegend, und die drohenden Millionenklagen könnten die Stadtverwaltung in ernste Schwierigkeiten bringen. Ob und wie schnell Graz die Probleme in den Griff bekommt, bleibt abzuwarten – eines steht jedoch fest: Die Kosten für Wohnraum könnten noch weiter steigen, wenn keine rasche Lösung gefunden wird.