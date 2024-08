Magenta und A1 setzen auf gemeinsame Glasfaser-Grabungsarbeiten

Weniger Beeinträchtigung für Villacher Anrainer: A1 und Magenta kooperieren künftig ihre Glasfaser-Grabungsarbeiten in der Draustadt.

Veröffentlicht am 30. August 2024, 08:54 / ©Stadt Villach/Wernig

Weitere Projekte sind in Völkendorf, Warmbad und Pogöriach geplant. „Diese Neuerung ist ein Erfolg für die Stadt Villach. Es ist uns gelungen, A1 und Magenta von den Vorteilen der Kooperation zu überzeugen“, so Stadtrat Harald Sobe (SPÖ). „Wo gemeinsam verlegt wird, muss nur einmal gegraben werden. Das bedeutet weniger Beeinträchtigung für Anrainer und weniger Belastung für die Fahrbahnen.“ Gleichzeitig erhöhe sich für Glasfaser-Kunden die Auswahl an Anbietern.

Glasfaser-Grabungsarbeiten in Villach schreiten voran

„Magenta hat bereits vor Jahren mit der Errichtung eines Gigabit-Netzes in Villach begonnen. Es freut uns, dass es hier ein so starkes Bekenntnis zur Digitalisierung gibt“, meint Volker Libovsky, Chief Technology & Information Manager bei Magenta Telekom dazu. Alexander Stock, Chief Technology Officer bei A1 ergänzt: „Der flächendeckende Ausbau von A1 wird die Lebensqualität auch für zukünftige Generationen erhöhen. Ich freue mich über die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Villach und die Koordination der Ausbau-Aktivitäten. Dadurch werden Ressourcen optimal genutzt und Emissionen deutlich reduziert.“