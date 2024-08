Zwei Brücken in Röthelstein gesperrt: Umleitung ab 2. September

Veröffentlicht am 30. August 2024, 09:14 / ©Fotolia

„Aufgrund des Abbruchs und der Neuerrichtung der Harrerbrücke und der Postbrücke in Röthelstein gilt ab 2. September 2024 bis 15. März 2025 ein Fahrverbot in beiden Richtungen“, teilt die Stadtgemeinde Frohnleiten am Freitag, dem 30. August 2024, mit. Alle Verkehrsteilnehmer werden gebeten, während der Bauarbeiten die Umleitung über die Schönbacherbrücke zu nutzen.