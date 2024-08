In Lebensgefahr! Wiener (53) lag bewusstlos in Straßengraben

Der 53-jährige Wiener fuhr am Donnerstag, 29. August 2024, abends, mit meinem Motorrad auf der L 2237 durch das Gemeindegebiet von Sieghartskirchen, Bezirk Tulln, Niederösterreich. Bei einer Rechtskurve kam er links von der Fahrbahn ab, touchierte mehrere Sträucher und blieb bewusstlos im Straßengraben liegen. „Gegen 18.50 Uhr wurde er von einem unbeteiligten Verkehrsteilnehmer entdeckt, der sofort die Rettungskette in Gang setzte und mit Reanimationsmaßnahmen begann“, so die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Der Wiener hatte lebensgefährliche Verletzungen erlitten und musste in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen werden.