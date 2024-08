Klagenfurt ehrt Verdienste von Heinz Grimschitz: Sattnitzbrücke erhält neuen Namen

Zu Ehren des langjährigen Gemeinderates und Ökonomierates Heinz Grimschitz wurde die Sattnitzbrücke nach ihm benannt. Grimschitz, der sich über 24 Jahre hinweg dem Wohl der Klagenfurter Bevölkerung widmete, war von 1973 bis 1997 im Gemeinderat tätig und war ab 1989 Ehrenmitglied der Freiwilligen Feuerwehr St. Ruprecht. Er betrieb eine Landwirtschaft und engagierte sich in zahlreichen Organisationen wie dem Bauernbund und der Bezirksbauernkammer. Gestern, am 29. August, fand die Einweihung der Heinz-Grimschitz-Brücke im Kreuzungsbereich St. Ruprechter Straße/Schrödinger Straße statt.

Ehrung seiner Leistungen

„Der Einsatz von Heinz Grimschitz für die Stadt ist vorbildlich gewesen und er handelte stets zum Wohle der Klagenfurter Bevölkerung. Mit der Benennung der Brücke wird sein jahrelanges Handeln im Sinne der Bürger entsprechend gewürdigt“, lobte Bürgermeister Christian Scheider seine Leistungen. Im Klagenfurter Gemeinderat war der Landwirt in verschiedenen Ausschüssen tätig, in einigen davon stand er als Obmann vor. Grimschitz war aber nicht nur in Klagenfurt, sondern auch über die Stadtgrenzen hinaus als angesehene Persönlichkeit bekannt. Auf Antrag des Ersatzgemeinderates Erich Wappis wurde die Brücke nun offiziell nach ihm benannt, um seine Verdienste für die Landeshauptstadt zu ehren. Die Benennung dient als Erinnerung an Grimschitz der am 31. März 2023 verstarb.