Grazer Weltraumforscher verabschieden sich von legendärer Mission

Salsa beim Wiedereintritt in die Atmosphäre der Erde.

Veröffentlicht am 30. August 2024, 09:53 / ©ESA/David Ducross

Die Cluster-Mission der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) endet nach beeindruckenden 24 Jahren. Ab dem 8. September 2024 beginnt der erste der vier Satelliten, Cluster 2 („Salsa“), seinen Rückweg zur Erde. Er wird über dem unbewohnten Gebiet des Südpazifiks verglühen. Die restlichen Satelliten – Cluster 1 („Rumba“), Cluster 3 („Samba“) und Cluster 4 („Tango“) – folgen bis August 2026.

Wissenschaftliche Erfolge

Die Cluster-Satelliten wurden 2000 gestartet, um das Weltraumwetter und die Magnetosphäre der Erde zu erforschen. Ihre Mission hat die Erwartungen weit übertroffen. „Cluster hat über 3200 wissenschaftliche Artikel hervorgebracht und ist damit weltweit führend in der Forschung zur magnetischen Umgebung der Erde“, erklärt Rumi Nakamura vom Grazer Institut für Weltraumforschung (IWF).

Nachhaltiger Wiedereintritt

Der kontrollierte Wiedereintritt von Salsa markiert den Beginn eines neuen Standards in der nachhaltigen Weltraumforschung. „Die ESA setzt Maßstäbe bei der Vermeidung von Weltraummüll“, so Michael Steindorfer vom IWF. Durch gezielte Wiedereintritte wird sichergestellt, dass die Satelliten nicht zur wachsenden Menge an Weltraummüll beitragen.

Blick in die Zukunft

Ende 2025 startet die ESA ihre nächste Mission, SMILE, in Zusammenarbeit mit der Chinesischen Akademie der Wissenschaften. SMILE wird auf den Erkenntnissen von Cluster aufbauen und die Wechselwirkungen zwischen Sonnenwind und Erdmagnetosphäre weiter untersuchen.

Cluster als Pionier

Die Cluster-Mission hat nicht nur die Grundlagen für unser Verständnis des Weltraumwetters gelegt, sondern auch neue Maßstäbe in der Raumfahrttechnik gesetzt. „Cluster zeigt, wie man nachhaltige und erfolgreiche Weltraummissionen realisieren kann“, betont IWF-Direktorin Christiane Helling. Die ESA und Österreich haben damit wichtige Fortschritte in der Weltraumforschung und -nachhaltigkeit erzielt.