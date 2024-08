Überholmanöver endet in aggressiver Auseinandersetzung

In Hellmonsödt überholte am 29. August 2024 ein 41-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung mit seinem Auto auf der Leonfeldner Straße das vor ihm fahrenden slowakische Auto, welches von einem 43-Jährigen gelenkt wurde. Während des Überholmanövers beschleunigte der 43-Jährige sein Fahrzeug und erschwerte dadurch dem anderen Lenker das Wiedereinordnen in den Verkehr. In weiterer Folge überholte der slowakische Staatsangehörige und nötigte den 41-Jährigen daraufhin im Ortsgebiet von Glasau zum Anhalten. Er schaltete die Warnblinkanlage und blieb unmittelbar vor ihm auf der Straße stehen.

Streit endet auf der Polizeistation

Dann soll der 41-jährige Oberösterreicher die Fahrertür mehrmals gegen den Kotflügel des Autos des 43-Jährigen geschlagen haben, sodass dieser beschädigt wurde. Der 43-Jährige hingegen wird von dem anderen Lenker beschuldigt, dass er den Kotflügel selbst beschädigt habe, als er die Fahrertür vom Auto aufriss und sehr aggressiv gegen ihn vorgegangen sein soll. Danach suchten beide Lenker die Polizeistation in Hellmonsödt auf und erstatteten gegenseitig Anzeige über den betreffenden Vorfall. Nach schriftlicher Befragung werden beide Verkehrsteilnehmer wegen Verdachts der Sachbeschädigung, Nötigung und gefährlicher Drohung bei der Staatsanwaltschaft Linz angezeigt.