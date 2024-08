Neue Ambulanz für Allgemeinmedizin in Fohnsdorf eröffnet

Die offizielle Eröffnung der neuen Ambulanz in Fohnsdorf fand am 22. August 2024 statt.

Veröffentlicht am 30. August 2024, 10:32 / ©Barmherzige Brüder Graz

Seit dem 15. Juli 2024 ist die allgemeinmedizinische Versorgung in Fohnsdorf durch die neue Ambulanz erweitert. Die offizielle Eröffnung fand am 22. August 2024 in Anwesenheit von Landesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP), Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang (SPÖ), Bürgermeister Helmut Tscharre (SPÖ) sowie weiteren Ehrengästen statt. Die Einrichtung wurde durch die enge Zusammenarbeit mit der Sozialversicherung, dem Gesundheitsfonds Steiermark und dem Land Steiermark realisiert.

Erweiterte Gesundheitsversorgung ab Januar

Ab Januar 2025 wird das Gesundheitszentrum in Fohnsdorf ein umfassendes Versorgungsangebot bereitstellen. Neben der hausärztlichen Versorgung werden auch erweiterte Pflege- und Beratungsleistungen sowie präventive Angebote zur Gesundheitsförderung verfügbar sein. „Unser Ziel ist es, die medizinische Versorgung in der Region weiter zu stärken und auszubauen“, betont Dr. Manuela Ehrenhöfer, Leiterin des Ambulatoriums.

„In unserer über 400-jährigen Geschichte haben wir stets dort geholfen“

Oliver Szmej, Krankenhausvorstand der Barmherzigen Brüder Graz, erklärt: „In unserer über 400-jährigen Geschichte haben wir stets dort geholfen, wo wir gebraucht wurden. Mit dem allgemeinmedizinischen Primärversorgungszentrum in Fohnsdorf leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsversorgung im oberen Murtal.“