Petition: GRÜNE wollen Hallenbad zum Messeareal verlegen

Das geplante Alpen-Adria-Sportbad soll am Klagenfurter Stadtrand entstehen. Auf einer Fläche am Südring, welche inmitten der Hochwasserzone liegt. Ein Umstand, der den GRÜNEN ein Dorn im Auge ist. „Denn er würde den Bau komplizierter und teurer machen“, wie GRÜNE-Stadtparteiobfrau Margit Motschiunig und GRÜNE-Landessprecherin Olga Voglauer am Freitag in einer Pressekonferenz betonen.

GRÜNE Klagenfurt rufen Petition ins Leben

Aus diesem Grund hat die Partei nun eine Petition ins Leben gerufen. In dieser fordern sie die Klagenfurter Stadtregierung auf, vom Hallenbad-Bau am Südring abzusehen und stattdessen eines am Standort Messegelände zu errichten. „Das spart den Klagenfurtern nicht nur Geld für die teure Errichtung, Geld für die Erhaltung, für Grabungsarbeiten und ein mögliches UVP-Verfahren, sondern würde auch ein weiteres ‚Ausfransen der Stadt verhindern'“, glauben Motschiunig und Voglauer. „Das Klagenfurt von Morgen ist ein Klagenfurt der kurzen Wege. Eine Neugestaltung des Messegeländes ist dringend notwendig. Das Stadt-Hallenbad muss ein Teil davon werden.“ Die Petition kann online bereits unterschrieben werden.