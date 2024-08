Tödlicher Alpinunfall in Tirol: Urlauber (30) stürzt 150 Meter ab

Veröffentlicht am 30. August 2024, 10:43 / ©Montage: Canva

Ein 39-jähriger Deutscher war am Dienstag, dem 28. August 2024, alleine von der Innsbrucker Hütte zur Bremer Hütte unterwegs. Auf dem Weg über die Pramarnspitze, im Gemeindegebiet von Gschnitz in Tirol, kam es zu einem tragischen Zwischenfall. Vermutlich westlich der Pramarnspitze, auf etwa 2.280 Meter Höhe, stürzte der Wanderer aus noch ungeklärter Ursache an einer mit Stahlseilen gesicherten Stelle.

Augenzeuge setzt Rettungskette in Gang

Der Mann fiel rund 150 Meter durch felsdurchsetztes Gelände und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu. Ein Zeuge des Unfalls setzte umgehend die Rettungskette in Gang. Der Notarzt, der mit einem Rettungshubschrauber zum Unfallort eilte, konnte nur noch den Tod des Wanderers bestätigen. Die Bergung des Verunglückten erfolgte durch einen Polizeihubschrauber, der ihn ins Tal nach Gschnitz transportierte. „Nach Abschluss der Ermittlungen wird ein Bericht an die Staatsanwaltschaft Innsbruck erstattet“, heißt es abschließend seitens der Polizei.