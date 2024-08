Drei Wochen nach Todessturz: Identität der Leiche nun geklärt

Die Tragödie ereignete sich am Mittwoch, dem 7. August, gegen 14.30 Uhr in Vomp, Bezirk Schwaz in Tirol. Ein zu diesem Zeitpunkt unbekannter Mann stürzte zirka 110 Meter über eine steile Felswand ab und kam in einer Schotterhalde zu liegen. Andere Wanderer, die vor Ort waren, alarmierten sofort die Rettungskräfte. Trotz aller Bemühungen konnte nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden.

Identität geklärt

Die Leiche wurde mit dem Polizeihubschrauber geborgen. Bis vor Kurzem wusste man nicht, wer der Tote war. Jetzt teilt die Landespolizeidirektion Tirol mit: „Nach Durchführung der DNA-Vergleichsuntersuchung konnte die Identität geklärt werden. Es handelt sich dabei um einen 54-jährigen deutschen Staatsangehörigen.“