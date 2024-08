Bewaffneter Überfall: Polizei schnappt Tiroler Bankräuber

Veröffentlicht am 30. August 2024, 10:56 / ©BMI / Egon Weissheimer

Mit einem fünfstelligen Eurobetrag ergriff der Bankräuber die Flucht, bei der Tat war er mit einer Faustfeuerwaffe bewaffnet. Eine sofort eingeleitete Alarmfahndung verlief zu jenem Zeitpunkt negativ. Die Ermittlungen liefen auf Hochtouren, und trugen auch Früchte. Als Tatverdächtiger konnte ein 42-jähriger Slowake ausgeforscht werden. „Er wurde nach umfangreichen polizeilichen Ermittlungen am 28. August 2024 festgenommen. Der Tatverdächtige ist geständig und wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert“, so die Landespolizeidirektion Tirol.