Florianis retten Kleinkind und vier Erwachsene aus steckengebliebenem Lift

Veröffentlicht am 30. August 2024, 11:08 / ©Freiwillige Feuerwehr Bad Waltersdorf

Am Donnerstag wurden die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bad Waltersdorf durch einen stillen Alarm zu einem Einsatz gerufen. Ein Lift, in dem sich vier Personen und ein Kleinkind unter zwei Jahren befanden, war aus bislang ungeklärten Gründen zwischen zwei Stockwerken steckengeblieben. Der Aufzug befand sich an der Außenseite eines Gebäudes hinter einer Glasfassade, wo die Temperaturen durch die direkte Sonneneinstrahlung auf über 30 Grad angestiegen waren.

Rettungsaktion unter Hochdruck

Beim Eintreffen der Feuerwehr konnte sofort Sprechkontakt zu den Eingeschlossenen aufgenommen werden. Der Versuch, den Lift händisch zu befreien, erwies sich als äußerst kompliziert. Aufgrund der extremen Temperaturen entschied sich die Feuerwehr, einen Rettungsweg über Steckleitern zu schaffen, wie aus einem Einsatzbericht hervorgeht. Dieser Weg führte durch einen schmalen Gang zum Lift und stellte sicher, dass alle Beteiligten sicher aus der angespannten Situation herausgeholt werden konnten. Schließlich wurden alle fünf Personen, einschließlich des Kleinkinds, unverletzt aus dem Lift befreit. Im Anschluss wurde der Lift von Technikern einer gründlichen Inspektion unterzogen, um weitere Vorfälle zu verhindern.

Zehn Florianis im Einsatz

Für den Einsatz waren das HLF 4 und MZF mit insgesamt zehn Feuerwehrkräfteim Einsatz. Weitere sieben Feuerwehrleute standen bereit, um im Notfall schnell eingreifen zu können.