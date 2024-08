Polizei-Einsatz in Wien-Hietzing nach Drohanruf

Am heutigen Freitagvormittag, dem 30. August, schrillten bei den Beamten die Alarmglocken: Gegen die Spar-Akademie an der Hietzinger Hauptstraße, 13. Bezirk, wurde eine Bombendrohung ausgesprochen. „Ein unbekannter Anrufer hat etwa vor einer Stunde mit verstellter Stimme eine Drohung gegen das Geschäft ausgesprochen. Wir suchen derzeit nach einer Gefahrenquelle“, so Polizei-Sprecher Markus Dittrich auf Anfrage von 5 Minuten. Der Einsatz ist noch in Gange.

Einschränkungen im Öffi-Verkehr

Durch den Polizeieinsatz kommt es auch zu Einschränkungen im Öffi-Verkehr. „Wegen eines Polizeieinsatzes im Bereich Dommayergasse fährt die Linie 10 nur zwischen Dornbach und Hietzing U. Die Linie 60 kann zwischen Hietzing U und Hofwiesengasse nicht fahren. Ersatzweise benützen Sie bitte die Linien U4, 62, 56A und 56B. Das Störungsende ist nicht absehbar“, heißt es von den Wiener Linien.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.08.2024 um 11:35 Uhr aktualisiert