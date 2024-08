Inklusionstag in der Shoppingcity Seiersberg: Ein Fest der Vielfalt

Der gemeinnützige Verein „Soziale Projekte Steiermark“ organisiert den Inklusionstag in der Shoppingcity Seiersberg am 14. September.

Veröffentlicht am 30. August 2024, 12:03 / ©5min.at

Der gemeinnützige Verein „Soziale Projekte Steiermark“ organisiert den Inklusionstag in der Shoppingcity Seiersberg am 14. September, um das Bewusstsein für Inklusion zu stärken und ein Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderungen zu fördern. Neben den Hauptattraktionen können die Besucher an verschiedenen Workshops teilnehmen und Live-Musik genießen.