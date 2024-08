Drogenkauf endete im Krankenhaus: Opfer wurde gewaltvoll ausgeraubt

Ein Mann verständigte gestern, am 29. August, gegen 16 Uhr die Polizei, da er bei einem beabsichtigten Drogenkauf im Bereich des Südtiroler Platzes Opfer eines Raubes wurde. Er gab gegenüber den Beamten an, zu Boden geworfen und dann nach Tritten und Schlägen beraubt worden zu sein. Danach flüchteten die vier Männer, die er laut eigenen Angaben kurz zuvor kennengelernt hatte, mit der Umhängetasche und der Geldbörse des Opfers. Es gelang dem Opfer, einen Tatverdächtigen einzuholen und bis zum Eintreffen der Polizei anzuhalten. Der 19-jährige slowakische Staatsangehörige wurde vorläufig festgenommen. Er bestritt den Tatvorwurf. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Bei dem Vorfall wurde das Opfer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der festgenommene Tatverdächtige befindet sich in Polizeigewahrsam.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.08.2024 um 12:18 Uhr aktualisiert