Polizei fasst Seriendiebin in Wien: 28-Jährige nach Diebstählen gefasst

Gestern um 13:30 Uhr griff die Wiener Polizei zu: Eine 28-jährige lettische Staatsangehörige wurde auf frischer Tat nach einem Einbruch in mehrere Automaten festgenommen. Die Frau steht im Verdacht, eine Reihe von Eigentumsdelikten begangen zu haben, um ihre Drogensucht zu finanzieren.

Polizei schnappt 28-Jährige nach Automaten-Einbruch

Die Kriminelle hatte es wohl schon lange auf das Hab und Gut anderer abgesehen. Die Ermittler des Landeskriminalamts Wien hatten die 28-Jährige im Visier und wurden nun fündig: Nachdem sie bei einem Automaten-Einbruch zugeschlagen hatte, erkannten aufmerksame Beamte der Streife die Frau und schnappten zu.

Polizei entdeckt bei Durchsuchung umfangreiche Diebesbeute

Bei der Durchsuchung der Verdächtigen kam so einiges ans Licht: Mehrere Autoschlüssel, gestohlene Ausweisdokumente und ein Mobiltelefon – alles mutmaßlich aus früheren Diebstählen. Doch damit nicht genug: Die Kriminalbeamten haben der Frau bereits eine ganze Reihe weiterer Einbrüche nachgewiesen. „Durch die Kriminalbeamten konnten der 28-Jährigen bereits weitere Einbrüche in ein Autohaus, Geschäftseinbrüche und PKW-Einbrüche nachgewiesen werden. Die Tatverdächtige zeigte sich in der Vernehmung nicht geständig. Sie wurde in eine Justizanstalt gebracht. Weitere Ermittlungen dauern an“, heißt es seitens der Polizei abschließend.