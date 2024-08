Schock-Nachricht für Autofahrer: Diese Fahrzeuge haben eine Fehlfunktion

Laut dem Verein für Konsumenteninformationen (VKI) sind in ganz Europa 8.666 Fahrzeuge von der Rückrufaktion betroffen, weltweit sind es 19.201. Hierbei handelt es sich um den Mazda CX-60 aus dem Produktionszeitraum September 2022 bis März 2024. Damit die Fehlfunktion behoben werden können, werden die 406 Fahrzeuge in Österreich in die Werkstätten gerufen. Laut Mazda werden die Fahrzeugbesitzer über den Versicherungsverband Österreich (VVÖ) informiert.

©Mazda Bei der Rückrufaktion geht es um dieses Auto.

Über das Auto Modell: Mazda CX-60

Produktionszeitraum: September 2022 bis März 2024

Fehlfunktion bei Steuerung

Was ist nun das Problem an den Autos? Der VKI erklärt: „Bei diesen Fahrzeugen kann es in seltenen Fällen vorkommen, dass die Kupplung, die den Motor mit dem Elektromotor verbindet, aufgrund einer unsachgemäßen Kupplungssteuerung während der Verzögerung gelöst bleibt, wenn das Fahrzeug durch starkes Betätigen des Bremspedals angehalten wird.“ Dadurch wird die Motorleistung nicht übertragen und das Auto setzt sich möglicherweise nicht in Bewegung, auch wenn das Gaspedal betätigt wird. Aus diesem Grund ist ein Update des Steuermoduls (Transmission Control Modul) in einer Werkstatt erforderlich. Für die Mazda-Kunden entstehen in der Werkstatt keine Kosten.

Welches Auto fährst du? BMW VW Mazda Audi Peugeot Hundai Citreon Mercedes Opel Skoda Ford Tesla Anderes. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal