Schockierende Home-Invasion geklärt: Brutalo-Räuber gefasst

Am 23. Februar 2024, gegen 21.30 Uhr verübten zwei vorerst unbekannte maskierte Täter eine Home Invasion in Untertullnerbach im Bezirk St. Pölten-Land. Sie brachen gewaltsam die Terrassentür im Obergeschoß einer 76-jährigen Hausbesitzerin auf. So konnten sich die Täter Zutritt in das Wohnhaus verschaffen. Anschließend begaben sich die Beiden in das Erdgeschoß des Wohnhauses und überwältigten unter Anwendung von Körperkraft die alleine lebende 76-Jährige durch Umstoßen. Dabei drückten sie das Opfer zu Boden.

Frau wurde mit Telefonkabel gefesselt

In weiterer Folge umwickelten die Täter den Kopf des Opfers mit Tüchern und Vorhängen aus dem Wohnhaus. Dadurch konnte sie nichts mehr sehen und bekam nur mehr erschwert Luft. Zusätzlich fesselten die Täter das Opfer mit einem ebenfalls aus dem Wohnhaus stammenden Telefonkabel. Sie banden ihre Hände und Füßen heftig zusammen und legten sie so im Wohnzimmerbereich ab. Danach wurden sämtliche Räumlichkeiten des Wohnhauses von den Tätern nach Bargeld und Wertgegenständen durchsucht. Ein als Safe verwendeter Waffenschrank wurde aus der Boden – und Wandverankerung gerissen und unter massiver Gewaltaufwendung aufgebrochen. Nach einer Dauer von zirka einer Stunde verließen die Täter das Wohnhaus mit einer Raubbeute in der Höhe eines mittleren fünfstelligen Eurobetrages.

Opfer wurde hilflos zurückgelassen

Das äußerst massiv gefesselte sowie mit Tüchern und Vorhängen zugedeckte Opfer wurde dabei von den Tätern völlig hilflos im Wohnhaus zurückgelassen. Die 76-Jährige wurde erst nach über 20 Stunden nach der Tat zufälligerweise durch eine Bekannte aufgefunden und in weiterer Folge ärztlich versorgt. Sie erlitt bei dem brutalen Angriff und infolge der stundenlangen massiven Fesselung zahlreiche schwere Verletzungen im Bereich der Arme, Beine und des Rückens sowie Funktionsstörungen am Herzen. Die Verletzungen wurden durch einen ärztlichen Sachverständigen als schwer und besonders quälend beurteilt.

Drei Hauptverdächtige ermittelt

Im Zuge der umfangreichen Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen im In – und Ausland, durch Spurenauswertungen durch das Landeskriminalamt Niederösterreich, sowie ein eingeleiteter internationaler Schriftverkehr mit Behörden in Deutschland, Bulgarien, Rumänien, Serbien und Ungarn konnten als Hauptverdächtige drei Täter ausgeforscht werden. Es handelt sich um drei vorbestrafte bulgarischen Staatsbürger im Alter von 35, 39 und 40 Jahren. Alle drei Beschuldigten sind sowohl in ihrem Heimatland als auch in mehreren anderen europäischen Staaten bereits polizeilich in Erscheinung getreten und werden als „reisende Täter“ eingestuft. Bei dem 39-jährigen Beschuldigten handelt es sich um einen Intensivtäter mit insgesamt 28 Vorstrafen, vom versuchten Mord bis zum Raub, Diebstahl und Körperverletzung.

Einbruchsdiebstahl in Baden

Dem 39-jährigen Beschuldigten konnte aufgrund der Zuordnung von eindeutigen Tatortspuren ebenso ein Einbruchsdiebstahl in der Nacht vom 2. auf den 3. Februar in ein Wohnhaus im Bezirk Baden in Deutschland, nachgewiesen werden. Die Täter gelangten vorerst durch Aufbrechen der Eingangstür in das Wohnhaus und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten nach Bargeld und Wertgegenständen. Im Arbeitszimmer konnte von den Tätern ein hinter einem Bild versteckter, in der Wand verbauter Tresor aufgefunden. Dieser wurde in weiterer Folge unter massiver Gewaltaufwendung aufgebrochen. Aus dem Tresor erbeuteten die Täter Bargeld, Schmuckstücke und 28 Markenuhren im Wert von 200.000 Euro. Unter Einbeziehung mehrerer Dienststellen im In – und Ausland konnte als Mittäter zu dem Wohnhauseinbruchsdiebstahl ein 43-jähriger bulgarischer Staatsangehöriger ausgeforscht werden.

Europäische Haftbefehle

Die Staatsanwaltschaft St. Pölten erließ aufgrund des Tatverdachts gegen alle vier Beschuldigten europäische Haftbefehle. In Zusammenarbeit mit dem Bundeskriminalamt konnten die Aufenthaltsorte ermittelt werden. Der 35-Jährige und der 43-Jährige konnten in Bulgarien und der 40-Jährige in Tschechien lokalisiert werden. Sie wurden von den bulgarischen beziehungsweise tschechischen Polizeibehörden verhaftet.

Tatverdächtige nach Österreich überstellt

Der 35-Jährige und der 43-Jährige wurden am 18. April 2024 und am 16. Juli 2024 von Bulgarien nach Österreich überstellt und von Bediensteten der Raubgruppe am Flughafen Wien – Schwechat festgenommen. Beide Beschuldigte verweigerten die Aussage zum Sachverhalt. Der 40-Jährige wurde am 5. Juni 2024 von Tschechien nach Österreich überstellt und am Grenzübergang Drasenhofen von Bediensteten der Raubgruppe am festgenommen. Er verweigerte bei seiner Beschuldigtenvernehmung ebenso die Aussage zum Sachverhalt sowie zu den Mittätern. Alle drei Beschuldigten befinden sich derzeit in Untersuchungshaft in der Justizanstalt St. Pölten.

Hervorragende Zusammenarbeit

„Dieser Fall ist gekennzeichnet durch besondere Brutalität, Kaltblütigkeit und Hinterhältigkeit. Es ist den Kriminalbeamten ein Schlag gegen die organisierte Kriminalität gelungen, wofür ich mich sehr herzlich bedanke und gratuliere. Die Zusammenarbeit mit ausländischen Polizeibehörden war hervorragend. Die Klärung zeigt, wie vernetzt und international die Polizei agiert,“ bedankte sich Innenminister Gerhard Karner (ÖVP).

